Около 22:50 по местному времени 24-летний житель столицы Армении Мартиросян, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes, на проспекте Аршакуняц, перед торговым центром "Ереван Молл", сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте.

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Мартиросян вызвал скорую помощь и помог доставить пострадавшего в больницу, поехав вместе с врачами, но сбитый им мужчина умер по дороге, не приходя в сознание.

Что известно о Мартиросяне

Мартиросян – двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике.

Утром в день аварии Мартиросян вместе со сборной страны вернулся с чемпионата Европы, который прошел в Москве. В весовой категории до 109 килограмм Симон взял малую золотую медаль в рывке, но уступил в толчке украинцу Дмитрию Чумаку.