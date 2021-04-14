Близько 22:50 за місцевим часом 24-річний житель столиці Вірменії Мартиросян, перебуваючи за кермом свого автомобіля Mercedes, на проспекті Аршакуняц, перед торговим центром "Єреван Молл", збив пішохода, який переходив вулицю в недозволеному місці.

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Мартиросян викликав швидку допомогу і допоміг доставити потерпілого в лікарню, поїхавши разом з лікарями, але збитий ним чоловік помер по дорозі, не приходячи до тями.

Що відомо про Мартиросяна

Мартиросян – дворазовий чемпіон світу та Європи з важкої атлетики.

Вранці в день аварії Мартиросян разом зі збірною країни повернувся з чемпіонату Європи, який пройшов в Москві. У ваговій категорії до 109 кілограм Сімон взяв малу золоту медаль у ривку, але поступився в поштовху українцеві Дмитру Чумаку.