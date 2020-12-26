Израильский Маккаби неожиданно уволил главного наставника команды Гиоргоса Дониса и весь его тренерский штаб. Командой временно будет руководить хорошо знакомый Шахтеру Патрик ван Леувен.

Странно, что могло стать причиной такого решения. Результаты команды вряд ли нужно принимать во внимание. Маккаби ждет еврокубковая весна, а в чемпионате дела идут тоже удачно – 3 место, отставая от лидера на 8 очков. Об отставке тренера сообщил официальный сайт клуба.

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Неожиданное увольнение

Местные СМИ выдвинули несколько версий такого решения руководства клуба. Вероятно, что у 51-летнего руководителя возник конфликт с менеджментом команды. Также Гиоргос Донис не мог найти взаимопонимания с большинством футболистов.

Теперь командой будет руководить Патрик ван Леувен – бывший директор академии "горняков".

מכבי תל אביב מודיעה על עזיבתו של גאורגיוס דוניס וצוותו.

המועדון מעוניין להודות לגאורגיוס ועוזריו על מסירותם מאז הצטרפו למועדון הכדורגל מכבי תל אביב.

אנו מאחלים להם הצלחה בכל אשר יפנו. pic.twitter.com/NA6uYOJqqY — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) December 23, 2020

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится именно с Маккаби. Первая игра состоится в Израиле (18 февраля 2021-го года). Ответный матч можно будет увидеть через неделю, 25 февраля.

Интересно, помнит ли функционер донецкого клуба все особенности игры Шахтера. Поможет ли его прошлое в получении победы над подопечными Луиша Каштру.