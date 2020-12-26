Соперник Шахтера уволил тренера: командой будет руководить экс-директор академии "горняков"
Израильский Маккаби неожиданно уволил главного наставника команды Гиоргоса Дониса и весь его тренерский штаб. Командой временно будет руководить хорошо знакомый Шахтеру Патрик ван Леувен.
Странно, что могло стать причиной такого решения. Результаты команды вряд ли нужно принимать во внимание. Маккаби ждет еврокубковая весна, а в чемпионате дела идут тоже удачно – 3 место, отставая от лидера на 8 очков. Об отставке тренера сообщил официальный сайт клуба.
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Неожиданное увольнение
Местные СМИ выдвинули несколько версий такого решения руководства клуба. Вероятно, что у 51-летнего руководителя возник конфликт с менеджментом команды. Также Гиоргос Донис не мог найти взаимопонимания с большинством футболистов.
Теперь командой будет руководить Патрик ван Леувен – бывший директор академии "горняков".
В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится именно с Маккаби. Первая игра состоится в Израиле (18 февраля 2021-го года). Ответный матч можно будет увидеть через неделю, 25 февраля.
Интересно, помнит ли функционер донецкого клуба все особенности игры Шахтера. Поможет ли его прошлое в получении победы над подопечными Луиша Каштру.
- Донис не долго находился на тренерском мостике Маккаби. Лишь в августе 2020-го года он подписал контракт с командой, которая в то время была действующим чемпионом Израиля. До этого его последним клубом был греческий Панатинаикос.
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