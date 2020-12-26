Ізраїльський Маккабі несподівано звільнив головного наставника команди Гіоргоса Доніса та весь його тренерський штаб. Командою тимчасово керуватиме добре знайомий Шахтарю Патрік ван Леувен.

Дивно, що могло стати причиною такого рішення. Результати команди навряд потрібно брати до уваги. На Маккабі чекає єврокубкова весна, а у чемпіонаті справи йдуть теж вдало – 3 місце, відстаючи від лідера на 8 очок. Про відставку тренера повідомив офіційний сайт клубу.

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Неочікуване звільнення

Місцеві ЗМІ висунули декілька версій такого рішення керівництва клубу. Ймовірно, що у 51-річного керманича виник конфлікт з менеджментом команди. Також Гіоргос Доніс не міг знайти порозуміння з більшістю футболістів.

Тепер командою керуватиме Патрік ван Леувен – колишній директор академії "гірників".

מכבי תל אביב מודיעה על עזיבתו של גאורגיוס דוניס וצוותו.

המועדון מעוניין להודות לגאורגיוס ועוזריו על מסירותם מאז הצטרפו למועדון הכדורגל מכבי תל אביב.

אנו מאחלים להם הצלחה בכל אשר יפנו. pic.twitter.com/NA6uYOJqqY — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) December 23, 2020

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрінеться саме з Маккабі. Перша гра відбудеться в Ізраїлі (18 лютого 2021-го року). Матч-відповідь можна буде побачити через тиждень, 25 лютого.

Цікаво, чи пам'ятає функціонер донецького клубу всі особливості гри Шахтаря. Чи допоможе його минуле у здобутті перемоги над підопічними Луїша Каштру.