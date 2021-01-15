Сборная Северной Македонии по футболу определилась с тренером, который поведет команду на Евро-2020. Среди соперников команды – сборная Украины.

В Северной Македонии удалось договориться с Игорем Ангеловским о продлении контракт со сборной. Поэтому он продолжит работу с командой. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Северной Македонии.

Матч Украина – Северная Македония на Евро-2020 запланирован на 17 июня 2021 года. Это будет второй матч в группе. Он состоится в Бухаресте.

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Выйти на Евро-2020 сборной Северной Македонии удалось благодаря успешному выступлению в группе Лиги наций. Еще в предыдущем розыгрыше команда выиграла свою группу в Лиге D. И как победитель боролась за одну из четырех путевок. Сначала они обыграли сборную Косово, а впоследствии – Грузии.

Пробиваться на Евро-2020 из-за плей-офф сборной Северной Македонии пришлось, ведь в группе квалификации она заняла третье место, пропустив вперед Польшу и Австрию. И только этим двум сборным команда проиграла матчи в группе.

Северная Македония была близка к тому, чтобы в лиге наций подняться из дивизиона C в дивизион B. Но в решающем матче команда проиграла Армении и уступила ей первое место в группе.

Игорь Ангеловский возглавляет сборную Северной Македонии с октября 2015 года.