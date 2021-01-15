Збірна Північної Македонії з футболу визначилася з тренером, який поведе команду на Євро-2020. Серед суперників команди – і збірна України.

У Північній Македонії вдалося домовитися з Ігорем Ангеловським про продовження контракт зі збірною. Тому він продовжить роботу з командою. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Федерації футболу Північної Македонії.

Матч Україна – Північна Македонія на Євро-2020 запланований на 17 червня 2021 року. Це буде другий матч у групі. Він відбудеться у Бухаресті.

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Вийти на Євро-2020 збірній Північної Македонії вдалося завдяки успішному виступу в групі Ліги націй. Ще у попередньому розіграші команда виграла свою групу в Лізі D. І як переможець змагалася за одну з чотирьох путівок. Спочатку вони обіграли збірну Косово, а згодом – Грузії.

Пробиватися на Євро-2020 через плей-офф збірній Північної Македонії довелося, адже у групі кваліфікації вона посіла третє місце, пропустивши вперед Польщу та Австрію. І лише цим двом збірним команда програла матчі у групі.

Північна Македонія була близька до того, щоб в лізі націй піднятися з дивізіону C в дивізіон B. Але у вирішальному матчі команда програла Вірменії та уступила їй перше місце в групі.

Ігор Ангеловський очолює збірну Північної Македонії з жовтня 2015 року.