Аутсайдер Первой лиги Украины запорожский "Металлург" не может выехать на перенесенный матч 22-го тура против "Руха". Львовскому клубу, который претендует на выход в Премьер-лигу, могут засчитать техническую победу.

"Металлург" опубликовал обращение в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), в которой сообщил о проблемах перед матчем. Об этом "Металлург" сообщает в фейсбуке.

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Лист " Металлурга"

В письме говорится, что "Металлург" из-за высоких игровых нагрузок, многочисленных переездов и отсутствия полноценного тренировочного процесса команда не имеет возможности выехать на игру с "Рухом".

Игра должна состояться 10-го августа.

В письме, направленном ПФЛ и ФК "Рух", сообщается следующее:

"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22 тура с львовским "Рухом" поступило в клуб непосредственно в день игры с МФК "Николаев" 7.08.2020 в 15:30 и было принято без согласия обоих клубов. Девять часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто делают невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с ФК "Рух". Клуб физически не успевает обеспечить билетами до Львова футболистов и администрацию "Металлурга", а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому МФК "Металлург" сообщает, что не имеет возможности провести игру 10.08.2020 с ФК "Рух".

Заметим, что дорога до Львова из Запорожья забирает более 20 часов, из-за чего футболисты "Металлурга" не будут иметь возможности нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения игре против ФК "Черноморец" 13.08.2020. За последние двадцать календарных дней наша команда провела в чемпионате семь матчей с разъездами. Если "Металлург" не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в четыре дня".

Решение относительно матча "Рух" – "Металлург" должно принять руководство ПФЛ.

Кто выйдет в УПЛ

В УПЛ выйдут три лучшие команды. Сейчас турнирную таблицу возглавляют "Ингулец " и" Минай", которые набрали по 59 очков.

"Агробизнес" и "Волынь" проигрывают лидерам два очка. На 4 балла отстал львовский "Рух", однако команда имеет игру в запасе с "Металлургом".