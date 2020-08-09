Аутсайдер Першої ліги України запорізький "Металург" не може виїхати на перенесений матч 22-го туру проти "Руха". Львівському клубу, який претендує на вихід у Прем'єр-лігу, можуть зарахувати технічну перемогу.

"Металург" опублікував звернення до Професійної футбольної ліги (ПФЛ), в якій повідомив про проблеми перед матчем. Про це "Металург" повідомляє у фейсбуці.

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Лист "Металурга"

У листі мовиться, що "Металург" через високе ігрове навантаження, численні переїзди та відсутність повноцінного тренувального процесу команда не має можливості виїхати на гру з "Рухом".

Гра повинна відбутися 10-го серпня.

У листі, направленому ПФЛ та ФК "Рух", повідомляється наступне:

"Рішення ПФЛ про дату перенесеного матчу 22 туру з львівським "Рухом" надійшло у клуб безпосередньо в день гри з МФК "Миколаїв" 7.08.2020 о 15:30 і було прийнято без згоди обох клубів. Дев’ять годин, проведених в автобусі після гри по дорозі до Запоріжжя, не просто унеможливлюють процес відновлення й підготовки до матчу з ФК "Рух". Клуб фізично не встигає забезпечити квитками до Львова футболістів та адміністрацію "Металурга", а також забронювати готель поруч зі стадіоном. Тому МФК "Металург" повідомляє, що не має можливості провести гру 10.08.2020 з ФК "Рух".

Зауважимо, що дорога до Львова із Запоріжжя забирає понад 20 годин, через що футболісти "Металурга" не матимуть можливості нормально підготуватися до вирішальної з турнірної точки зору гри проти ФК "Чорноморець" 13.08.2020. За останні двадцять календарних днів наша команда провела у чемпіонаті сім матчів з роз’їздами. Якщо "Металург" не підніметься вище 15 місця, то футболістам доведеться грати ще два матчі плей-офф з інтервалом у чотири дні".

Рішення щодо матчу "Рух" – "Металург" повинне прийняти керівництво ПФЛ.

Хто вийде в УПЛ

В УПЛ вийдуть три найкращі команди. Наразі турнірну таблицю очолюють "Інгулець" та "Минай", які набрали по 59 очок.

"Агробізнес" та "Волинь" програють лідерам два очки. На 4 бали відстав львівський "Рух", однак команда має гру в запасі з "Металургом".