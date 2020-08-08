Футбольный клуб "Агробизнес", который выступает в Первой лиге Украины, попытается побороться за выход в Премьер-лигу (УПЛ). Клуб из Волочиска стремится завоевать награды в Первой лиге несмотря на открытое заявление президента клуба о том, что команда не планирует повышаться в классе.

В 29 туре Первой лиги "Агробизнес" победил "Черноморец" (1:0) и за тур до окончания сезона удерживает третье место в турнирной таблице. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати: "Ингулец" в компенсированное время упустил победу над "Рухом" и не смог выйти в УПЛ

"Агробизнес" выйдет в УПЛ?

Главный тренер команды Александр Чижевский после игры с "Черноморцем" заявил, что вопрос о выходе в УПЛ все еще открыт.

Это решать президенту. Какое решение он примет. На сегодня он озвучивал в СМИ, что в этом году мы не выходим в УПЛ. Будем готовиться к следующему сезону. Но сами понимаете, что если мы займем призовое место, все может поменяться,

– сказал Чижевский.

Следует отметить, что "Агробизнес" может не пройти аттестацию для того, чтобы выступать в УПЛ. Клуб не имеет соответствующего стадиона.

Президент клуба Олег Собуцкий в июле подтверждал, что "Агробизнес" даже не будет подаваться на аттестацию из-за отсутствия арены.

Кто претендует на выход в УПЛ

Сейчас турнирную таблицу возглавляют "Ингулец" и "Минай", набравшие по 59 очков.

"Агробизнес" и "Волынь" проигрывают лидерам два очка. На 4 балла отстал львовский "Рух", однако команда имеет игру в запасе.

В УПЛ выйдут три лучшие команды.