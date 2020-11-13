В донецком "Шахтере" выступают сразу четверо футболистов, получивших вызов в олимпийскую сборную Бразилии. В клубе решили провести официальную трансляцию двух матчей этой команды.

Права на показ двух матчей сборной Бразилии U-23 выкупил Shakhtar TV, говорится в сообщении на официальном сайте "Шахтера".

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В донецком "Шахтере" выступают четверо футболистов, которые получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии – защитник Додо и полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете.

В рамках подготовки к Олимпийским играм, которые состоятся летом 2021 года в Токио, команда отправилась в Египет, где проведет два товарищеских матча. В Каире команда сыграет 14 ноября с Южной Кореей (15:00) и 17 ноября с Египтом (21:00).

Shakhtar TV приобрел эксклюзивное право показа обоих поединков на территории Украины. Матчи будут показаны в прямом эфире только на Shakhtar TV. Канал доступен в сервисе Shakhtar Club, в сети компании «ВОЛЯ», спутникового оператора Xtra TV и на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv и Divan.TV.