В среду, 13 января, Манчестер Сити на своем поле принимал Брайтон в рамках 18-го тура АПЛ. Хозяева с минимальным счетом одолели скромного соперника.

Манчестер Сити – Брайтон 1:0

Гол: Фоден, 44

В стартовом составе МанСити вышел украинец Александр Зинченко и добавил в свой актив хороший матч, пишет 24 канал.

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Команды активно начали поединок. МанСити считался фаворитом встречи, но первую опасность во встрече создали гости. Правда, мяч пролетел значительно выше ворот. Подопечные Гвардиолы ответили острее. Де Брюйне выполнил классный заброс в штрафную соперника прямо на Мареза, но алжирскому футболисту не удался удар с острого угла.

В конце первого тайма настоящий "пожар" был у ворот Брайтона. Голкипер быстро бросил на свободного Де Брюйне, лидер МанСити протащил мяч к центру поля и отдал передачу на Фодена. Атакующий полузащитник попытался обыграть опекуна, но не удалось. Однако тут как тут уже снова на мяче был Де Брюйне и без раздумий мощно приложился по воротам гостей – голкипер уверенно сыграл на линии, отбив пушечный удар игрока хозяев.

На 44-й минуте команде Зинченко все же удалось размочить счет. Опять классно сыграла связка Де Брюйне – Фоден. Последний получил передачу от партнера по команде и с пределов штрафной бильярдным ударом прошил сетку ворот – вратарь не смог дотянуться до такого выстрела, 1:0.

Команды ушли при минимальном преимуществе хозяев на перерыв. После отдыха МанСити не остановился на достигнутом, продолжая атаковать. Близким к увеличению счета был все тот же Марез, но его удар пролетел в считанных сантиметрах рядом со штангой.

На 59-й минуте хозяева таки могли удвоить свой счет. Но голкипер стал спасителем после удара Гюндогана. А мяч после добивания от Бернардо взял на себя каркас ворот.

Команды продолжали свои атаки, но так ни одному из игроков не удалось изменить исход встречи. Хотя в добавленное арбитром к матчу время хозяева заработали пенальти. К отметке подошел Стерлинг – мяч после его удара пролетел значительно выше ворот. В итоге – 1:0 минимальная победа МанСити.

После победы команда Гвардиолы с 32 очками продолжает находиться в тройке лидеров АПЛ. А вот Брайтон все никак не может выбраться со дна устоев таблицы – 17 место из 14 пунктов.

МанСити – Брайтон видеообзор