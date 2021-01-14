У середу, 13 січня, Манчестер Сіті на власному полі приймав Брайтон у рамках 18-го туру АПЛ. Господарі з мінімальним рахунком здолали скромного суперника.

Манчестер Сіті – Брайтон 1:0

Гол: Фоден, 44

У стартовому складі МанСіті вийшов українець Олександр Зінченко та додав у свій актив хороший матч, пише 24 канал.

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Команди активно розпочали поєдинок. МанСіті вважався фаворитом зустрічі, але першу небезпеку у зустрічі створили гості. Щоправда, м'яч пролетів значно вище воріт. Підопічні Гвардіоли відповіли гостріше. Де Брюйне виконав класне закидання у штрафний суперника прямо на Мареза, але алжирському футболісту не вдався удар з гострого кута.

Наприкінці першого тайму справжня "пожежа" була біля воріт Брайтона. Голкіпер швидко вкинув на вільного Де Брюйне, лідер МанСіті протягнув м'яч до центра поля та віддав передачу на Фодена. Атакувальний півзахисник спробував обіграти опікуна, але не вдалось. Однак тут як тут вже знову на м'ячі був Де Брюйне та без роздумів потужно приклався по воротах гостей – голкіпер впевнено зіграв на лінії, відбивши гарматний удар гравця господарів.

На 44-й хвилині команді Зінченка таки вдалось розмочити рахунок. Знову класно зіграла зв'язка Де Брюйне – Фоден. Останній отримав передачу від партнера по команді та з межі штрафного більярдним ударом прошив сітку воріт – воротар не зміг дотягнутись до такого пострілу, 1:0.

Команди пішли за мінімальної переваги господарів на перерву. Після відпочинку МанСіті не зупинився на досягнутому, продовжуючи атакувати. Близьким до збільшення рахунку був все той же Марез, але його удар пролетів у лічених сантиметрах поруч зі стійкою.

На 59-й хвилині господарі таки могли подвоїти свій рахунок. Але голкіпер став рятівником після удару Гюндогана. А м'яч після добивання від Бернардо взяв на себе каркас воріт.

Команди продовжували свої атаки, але так жодному з гравців не вдалось змінити результат зустрічі. Хоча у доданий арбітром до матчу час господарі заробили пенальті. До позначки підійшов Стерлінг – м'яч після його удару пролетів значно вище воріт. У підсумку – 1:0 мінімальна перемога МанСіті.

Після звитяги команда Гвардіоли із 32 очками продовжує перебувати у трійці лідерів АПЛ. А от Брайтон все ніяк не може вибратись з дна підвалин таблиці – 17 місце із 14 пунктами.

МанСіті – Брайтон відеоогляд