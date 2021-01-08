Донецкий Шахтер может продать 21-летнего израильского вингера Манора Соломона в лондонский Арсенал.

Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

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По его мнению, возвращение в команду талантливого хавбека Михаила Мудрика является сигналом к ​​будущему трансферу израильского легионера "горняков".

"Ну что же, Мудрик неплохо набрал в Десне. Почему сейчас? Как версия – Соломон в Арсенал. Шансы Тайсона и Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева", – сообщил журналист.

Что известно о карьере Соломона