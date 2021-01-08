Легионер Шахтера может перейти в английский гранд, – СМИ
Донецкий Шахтер может продать 21-летнего израильского вингера Манора Соломона в лондонский Арсенал.
Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
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По его мнению, возвращение в команду талантливого хавбека Михаила Мудрика является сигналом к будущему трансферу израильского легионера "горняков".
"Ну что же, Мудрик неплохо набрал в Десне. Почему сейчас? Как версия – Соломон в Арсенал. Шансы Тайсона и Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева", – сообщил журналист.
Что известно о карьере Соломона
- В текущем сезоне Соломон провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
- Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Контракт Манора с "горняками" рассчитан до конца декабря 2023 года.
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