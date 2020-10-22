Новый сезон Украинской хоккейной лиги открывали два новичка чемпионата – "Мариуполь" принимал "Сокол". Победу удалось одержать гостям.

Первую шайбу в этом матче, а затем и первую шайбу пятого сезона УХЛ на свой счет записал Богдан Середницкий из "Сокола". Его партнер по команде Сергей Пойманов в первом периоде удвоил преимущество гостей.

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"Мариуполь" дебютную шайбу в УХЛ забросил аж в третьем периоде – отличился Даниил Костарев. Но больше хозяева забить не смогли.

Мариуполь – Сокол 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Середницкий (Павленко), 10:54; 0:2 Пойманов (Кузьменко), 13:24; 1:2 Костарев (Кобяков), 42:06;

Поэтому "Сокол" стартует в УХЛ с победы. "Мариуполь" же проиграл в дебютном матче чемпионата.