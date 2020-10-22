Новий сезон Української хокейної ліги відкривали два новачки чемпіонату – "Маріуполь" приймав "Сокіл". Перемогу вдалося здобути гостям.

Першу шайбу в цьому матчі, а відтак і першу шайбу п'ятого сезону УХЛ на свій рахунок записав Богдан Середницький з "Сокола". Його партнер по команді Сергій Пойманов у першому періоді подвоїв перевагу гостей.

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"Маріуполь" дебютну шайбу в УХ закинув аж у третьому періоді – відзначився Данило Костарєв. Але більше господарі забити не змогли.

Маріуполь – Сокіл 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Середницький (Павленко), 10:54; 0:2 Пойманов (Кузьменко), 13:24; 1:2 Костарєв (Кобяков), 42:06;

Відтак "Сокіл" стартує в УХЛ з перемоги. "Маріуполь" ж програв в дебютному матчі чемпіонату.