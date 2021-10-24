Сокол несмотря на разгромную победу вылетел из Континентального Кубка

Киевский Сокол 24 октября сыграл третий матч в розыгрыше Континентального Кубка. Украинский клуб крупно победил эстонский Тарту, но вылетел из Континентального Кубка.

Сокол – Тарту 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)

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Первую половину стартового периода команды сыграли абсолютно на равных. Однако, после экватора двадцатиминутки Сокол взял игру под свой контроль и смог 4 раза отличиться в воротах эстонского голкипера.

Голы на свой счет записали Андрей Смирнов, Александр Павленко, Михаил Симчук и Андрей Михнов.

Во второй двадцатиминутке киевляне только утвердили свое лидерство, забросив еще 4 шайбы усилиями Антона Рубана, Егора Мажуги, Михаила Симчука и Егора Кузьменко.

Тарту смог только дважды прошить Дмитрия Кубрицкого.

В третьем периоде команды обменялись шайбами ​​– на гол Харри Колла ответил Егор Кузьменко. За две минуты до конца встречи Тарту забил 4 гол благодаря Ивану Акимову.

Сокол вылетает из Кубка