Арбитр, которую толкнул игрок Полесья, получила категорию ФИФА
Источник:УПЛ-ТВ
Украинская футбольная арбитр София Причина получила право обслуживать международные матчи. В этом сезоне она дебютировала в украинской Премьер-лиге.
25-летняя арбитр из Львовской области София Причина получила статус категории арбитра ФИФА. Она успешно сдала экзамен по английскому языку.
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Стремительный взлет карьеры
Статус, который она получила, позволяет ей работать на международных матчах сборных и клубов. В 2021 году арбитр начала обслуживать матчи Первой и Второй лиг. В сезоне 2023/24 Причина дебютировала в УПЛ. 12 ноября София отсудила матч Заря – ЛНЗ (1:2).
Такой же статус арбитров ФИФА в Украине уже имеют Екатерина Монзуль, Анастасия Романюк, Кристина Козорог, Людмила Тельбух, Екатерина Усова.
Инцидент в матче с Полесьем
- Напомним, что весной во время матча Первой лиги Полесья – Металлург Запорожья футболист хозяев поля Вадим Червак толкнул арбитра Софию Причину.
- Таким недостойным поступком он выразил свое несогласие с назначением пенальти. После матча Червак просил прощения перед Причиной, но это не спасло его от дисквалификации.
- Точка в скандале была поставлена в июле этого года. Перед одним из товарищеских матчей Вадим Червак подарил букет цветов и лично извинился перед Софией. Благодаря такому искреннему поступку удалось сократить срок дисквалификации.