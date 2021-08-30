Сочный нокаут: в США фанаты устроили горячую драку во время боя Джейка Пола – видео

Известный блогер Джейк Пол провел боксерский поединок в Кливленде против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Победу Пола затмила драка фанатов на шоу.

Жесткая драка на шоу в США

В драке приняли участие четыре человека, которые пришли на арену Rocket Mortgage FieldHouse посмотреть бой Пола с Вудли.

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Драка началась со словесной перепалки двух фанатов. Один из парней решил заступиться, наверное, за своего друга. Парень в белой футболке эмоционально высказался в адрес другого, за что получил правым прямым по лицу.

Резкость и мощность удара поражает – безумный нокаут. За своего друга решил вступиться парень в серой футболке.

Он ушел в драку на двух фанатов и в неравном бою капитулировал. Довольно быстро его товарищ в белой футболке отошел и пытался вернуть долг. Но сил у него не осталось.