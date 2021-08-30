Сочный нокаут: в США фанаты устроили горячую драку во время боя Джейка Пола – видео
Источник:твиттер John G
Известный блогер Джейк Пол провел боксерский поединок в Кливленде против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Победу Пола затмила драка фанатов на шоу.
Жесткая драка на шоу в США
В драке приняли участие четыре человека, которые пришли на арену Rocket Mortgage FieldHouse посмотреть бой Пола с Вудли.
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Драка началась со словесной перепалки двух фанатов. Один из парней решил заступиться, наверное, за своего друга. Парень в белой футболке эмоционально высказался в адрес другого, за что получил правым прямым по лицу.
Резкость и мощность удара поражает – безумный нокаут. За своего друга решил вступиться парень в серой футболке.
Он ушел в драку на двух фанатов и в неравном бою капитулировал. Довольно быстро его товарищ в белой футболке отошел и пытался вернуть долг. Но сил у него не осталось.
- Заметим, что на шоу в Кливленде также состоялся бой британского боксера Даниэля Дюбуа. 23-летний Дюбуа нокаутировал американца Джо Кусумано.