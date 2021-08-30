Дюбуа нокаутировал Кусумано

23-летний Дюбуа встретился с на 10 лет старшим американцем Джо Кусумано. Боксеры провели бой в Кливленде (штат Огайо, США) на арене Rocket Mortgage FieldHouse.

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Дюбуа отправил американца в нокаут уже в дебюте их поединка. Когда до гонга оставалась всего минута, Даниэль набросился на Кусумано.

Британец зажал Джо у канатов и начал бить со всей силы. Пропустив несколько тяжелых ударов, американец "присел" на колено, после чего капитулировал.