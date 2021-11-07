Сочная пушка: как Довбик забил сумасшедший гол со штрафного в ворота Ингульца – видео

Днепр-1 в 14-м туре украинской Премьер-лиги минимально обыграл Ингулец. Победу днепровской команде принес единственный гол в матче в исполнении Артема Довбика.

В погоне за Цыганковым

В середине первого тайма Днепр-1 заработал стандартное положение перед штрафной соперника. Выполнить стандарт решил Артем Довбик.

Как это было Днепр-1 в большинстве благодаря красивому голу Довбика минимально обыграл Ингулец: видео

Коренастый нападающий сборной Украины взял маленький разбег и мощно пробил мимо стенки. Довбик попал в створ ворот и не оставил шансов голкиперу Ингульца Евгению Гальчуку.

Видео гола Довбика

Для 24-летнего нападающего Днепра-1 это 8-й гол в УПЛ сезона-2021/2022. В гонке бомбардиров чемпионата Украины Артем вплотную приблизился к Виктору Цыганкову. Нападающий Динамо успел забить 9 голов.

Довбик второй раз в сезоне красивым голом приносит победу Днепру-1. В 10-м туре красивый мяч нападающего помог днепрянам обыграть Львов.

После 14 туров Днепр-1 набрал 28 очков и занимает 4 место в турнирной таблице.