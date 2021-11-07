У погоні за Циганковим

У середині першого тайму Дніпро-1 заробив стандартне положення перед штрафним майданчиком суперника. Виконати стандарт вирішив Артем Довбик.

Як це було Дніпро-1 у більшості завдяки красивому голу Довбика мінімально обіграв Інгулець: відео

Кремезний нападник збірної України взяв маленький розбіг та потужно пробив повз стінку. Довбик влучив у площину воріт і не залишив шансів голкіперу Інгульця Євгену Гальчуку.

Відео голу Довбика



Для 24-річного нападника Дніпра-1 це 8-й гол в УПЛ сезону-2021/2022. У гонці бомбардирів чемпіонату України Артем впритул наблизився до Віктора Циганкова. Нападник Динамо встиг забити 9 голів.

Довбик вдруге у сезоні красивим голом приносить перемогу Дніпру-1. У 10-у турі красивий м'яч нападника допоміг дніпрянам обіграти Львів.

Після 14 турів Дніпро-1 набрав 28 очок та посідає 4-е місце у турнірній таблиці.