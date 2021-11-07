Ингулец – Днепр-1 0:1

Гол: Довбык, 26

Удаление: Шишка, 34 (Ингулец)

С подключения защитника Кравченко и его удара начался поединок. Выстрел не стал проблемой для Гальчука, уверенно забравшего мяч в руки. Днепр-1 поразил тотальный контроль в начале матча.

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Перспективный штрафной заработали гости. Довбик чуть не забил после красивого удара под перекладину. Гальчук потянул выстрел, переведя мяч на угловой.

Через несколько минут днепряне снова получили право на штрафную, но на этот раз выполнили его очень неудачно. Довольно грубо играли футболисты Ингульца, игрокам соперника часто доставалось по ногам. Все это было вблизи линии штрафной хозяев.

На 26-й минуте Довбик прямым ударом со штрафного в угол голкипера открыл счет в матче – 0:1. Это этого восьмой гол в рамках УПЛ.

Удаление! Уже на 34-й минуте Ингулец добавил для себя главные проблемы. Через четыре минуты полузащитник Ингульца Шишка дважды влетел в ноги соперников – две желтые карточки, которые превратились в красную.

В конце тайма Запорожец поймал мяч на ногу, но удар был выше ворот. Команды при минимальном преимуществе в счете для Днепра-1 ушли на перерыв.

Видеообзор лучших моментов первого тайма

После отдыха гости создали еще два опасных момента. Сваток чуть не забил после верховой передачи от ди Франко. Довбик обыгрался в стеночку с Пихаленком и пробил с близкого расстояния к воротам – Гальчук снова был на месте.

Бартулович простреливал в штрафную. Могло бы быть остро, если бы не офсайд. Как ни пытался Ингулец отквитать этот один гол, но не удалось.

Днепр-1 минимально обыграл Ингулец в Петровом – 0:1.