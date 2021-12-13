День в истории: 17 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"

Ровно 17 лет назад, 13 декабря 2004 года, форварду итальянского Милана и сборной Украины Андрею Шевченко был вручен "Золотой мяч" как лучшему футболисту года в Европе.

Шевченко стал третьим украинцем, удостоенным самой престижной европейской футбольной награды французского журнала France Football, которую он вручает по результатам опроса ведущих спортивных журналистов.

К слову 27 лет назад Шевченко забил дебютный гол в еврокубках: видео взятия ворот Баварии

Украинский нападающий в голосовании опередил двух полузащитников Барселоны – Деку и Роналдинью.

Настоящий успех к Шевченко пришел в сезоне 2002/03 годов, когда вместе с Миланом он выиграл Кубок Италии, первым из украинских футболистов – Лигу Чемпионов (забив решающий гол в серии послематчевых пенальти в ворота Ювентуса) и Суперкубок УЕФА. В следующем году он впервые стал чемпионом Италии (с 24 забитыми голами был второй раз признан лучшим бомбардиром Серии А) и выиграл Суперкубок Италии.



Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч" / twitter.com/acmilan



13 декабря 2004 года Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч" / twitter.com/acmilan

Кто еще из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Это Олег Блохин в 1975-м и Игорь Беланов в 1986 году. Они стали украинскими футболистами, которые получали "Золотой мяч". Было это еще во времена СССР да и "Золотой мяч" могли получить только европейские игроки.

Куда ценнее этот трофей выглядит в руках Андрея Шевченко. Он получил его в статусе одного из лучших форвардов мира, выступая за рубежом и имея конкуренцию с лучшими игроками всего мира.