Рівно 16 років тому, 13 грудня 2004 року, форварду італійського Мілана та збірної України Андрію Шевченку було вручено "Золотий м'яч" як найкращому футболістові року в Європі.

Шевченко став третім українцем, удостоєним найпрестижнішої європейської футбольної нагороди французького журналу France Football, яку він вручає за результатами опитування провідних спортивних журналістів, пише 24 канал.

До слова Найкращий футболіст XXI століття: чи вийшов до фіналу тренер збірної України Шевченко

Український нападник в голосуванні випередив двох півзахисників Барселони – Деку і Роналдінью.

Справжній успіх до Шевченка прийшов у сезоні 2002/03 років, коли разом з Міланом він виграв Кубок Італії, першим з українських футболістів — Лігу Чемпіонів (забивши вирішальний гол у серії післяматчевих пенальті у ворота Ювентуса) та Суперкубок УЄФА. Наступного року він вперше став чемпіоном Італії (з 24 забитими голами був вдруге був визнаний найкращим бомбардиром Серії А) і виграв Суперкубок Італії.

#OnThisDay in 2004 @jksheva7's unforgettable (and well-deserved) achievement: the Ballon d'Or



Un traguardo indimenticabile: Andriy Shevchenko conquista il Pallone d’Oro #SempreMilan pic.twitter.com/H8HEIofxDy — AC Milan (@acmilan) December 13, 2020

Хто ще з українців вигравав "Золотий м'яч"

Це Олег Блохін у 1975-му та Ігор Бєланов у 1986 році. Вони стали українськими футболістами, які отримували "Золотий м'яч". Було це ще за часів СРСР та і "Золотий м'яч" могли отримати тільки європейські гравці.

Куди цінніше цей трофей виглядає в руках Андрія Шевченка. Він отримав його в статусі одного з найкращих форвардів світу, виступаючи за кордоном і маючи конкуренцію з найкращими гравцями всього світу.