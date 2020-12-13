Ровно 16 лет назад, 13 декабря 2004 года, форварду итальянского Милана и сборной Украины Андрей Шевченко был вручен "Золотой мяч" как лучшему футболисту года в Европе.

Шевченко стал третьим украинском, удостоенным престижной европейской футбольной награды французского журнала France Football, которую он вручает по результатам опроса ведущих спортивных журналистов, пишет 24 канал.

К слову Лучший футболист XXI века: или вышел в финал тренер сборной Украины Шевченко

Украинский нападающий в голосовании опередил двух полузащитников Барселоны – Деку и Роналдинью.

Настоящий успех к Шевченко пришел в сезоне 2002/03 годов, когда вместе с Миланом он выиграл Кубок Италии, первым из украинских футболистов – Лигу Чемпионов (забив решающий гол в серии послематчевых пенальти в ворота Ювентуса) и Суперкубок УЕФА. В следующем году он впервые стал чемпионом Италии (с 24 забитыми голами был второй раз был признан лучшим бомбардиром Серии А) и выиграл Суперкубок Италии.

#OnThisDay in 2004 @jksheva7's unforgettable (and well-deserved) achievement: the Ballon d'Or



Un traguardo indimenticabile: Andriy Shevchenko conquista il Pallone d’Oro #SempreMilan pic.twitter.com/H8HEIofxDy — AC Milan (@acmilan) December 13, 2020

Кто еще из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Это Олег Блохин в 1975-м и Игорь Беланов в 1986 году. Они стали украинскими футболистами, которые получали "Золотой мяч". Было это еще во времена СССР да и "Золотой мяч" могли получить только европейские игроки.

Куда ценнее этот трофей выглядит в руках Андрея Шевченко. Он получил его в статусе одного из лучших форвардов мира, выступая за рубежом и имея конкуренцию с лучшими игроками всего мира.