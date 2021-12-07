Записал свою фамилию в историю футбола

Дебют Шевченко в еврокубках состоялся в матче против московского Спартака в ноябре 1994 года. А вот свой первый гол бывший тренер сборной Украины провел уже в следующем месяце.

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7 декабря 1994 года в Киеве 18-летний Андрей Шевченко забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота мюнхенского клуба, пострадал голкипер Баварии.

На тот момент футболист Динамо размочил нули на табло в столице Украины. Мяч после розыгрыша углового отлетел в ноги Шевченко, который без раздумий из-за пределов штрафной и вторым касанием пробил в ворота соперника.

Легендарный нападающий стал автором единственного гола Динамо в этой встрече. Бавария уверенно разгромила "бело-синих" со счетом 1:4.

Интересно, что жеребьевка Лиги чемпионов-2021/2022 снова свел Динамо и Баварию на стадии группового раунда. Дважды победу праздновал клуб из Мюнхена – 5:0 и 1:2.

Видео первого гола Шевченко в еврокубках