Больше провокация, чем инстинкт: Сабаленко рассказала, почему ждала Свитолину у сетки

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко продолжает провокационно вести себя на Ролан Гаррос. Фанатка Александра Лукашенко рассказала о моменте после матча с Элиной Свитолиной.

Дважды по 4:6 вывели белорусский в полуфинале турнира в Париже. После матча Арина Сабаленко подошла к сетке, чтобы пожать руку украинцы. Однако она прекрасно знала позицию Элины и то, что Свитолина не будет подавать ей руку, как и все украинки.

Достойно внимания Высмеивает все, через что проходит Украина, - Долгополов "проехался" по поведению Сабаленко на РГ

Традиционное оправдание

Впоследствии сама Сабаленко прокомментировал свой поступок. Но ее слова выглядят больше оправданием, чем правдой. На корте казалось, что белоруска хочет спровоцировать украинку на открытый конфликт. Но Элина сделала очень мудро и не изменила своей позиции.

Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так поступаю после каждого матча. Свист по адресу Свитолиной? Она этого не заслужила. Я очень уважаю, что он делает после рождения ребенка. Я очень поражена. Очень ее уважаю,

– заявила Сабаленко.

Арина отметила, что Элина. как и Марта Костюк, за такие свои поступки не заслужили быть освистанными местной публикой.

Свитолина не поняла, чего ждала Сабаленко, когда подошла к сетке. Элина прокомментировала и реакцию фанатов, заверив, что не будет изменять стране ради приверженности публики.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал скандальное поведение белоруски на Ролан Гаррос, позволяющей себе делать собственные пресс-конференции и не приходить на другое общение с журналистами.

Отметим, что после матча против Элины в белорусское пришло какое-то просветление или просто лживые слова. Сабаленко осудила войну в Украине и отреклась от Лукашенко.