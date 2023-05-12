В матче 34-го тура французской Лиги 1 Страсбур обыграл на выезде прямых конкурентов за выживание Нант (2:0). Однако победа досталась "Расингу" дорогой ценой.

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Неприятная травма Соболя

В одном из игровых эпизодов неприятную травму получил украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь. В верховом единоборстве 28-летний футболист получил удар локтем по лицу. Тренер Страсбура заменил травмированного игрока, который не мог продолжать игру.

Врачи оказывают помощь Соболю / twitter.com/LesSportsDNA

По информации французских СМИ, у Соболя двойной перелом носа. Защитник Страсбурга будет прооперирован в начале следующей недели и пропустит 10 дней. ТТаким образом Эдуард не сыграет в ближайших поединках против Ниццы и Труа.

Ожидается, что Соболь будет готов к матчу с ПСЖ, который состоится 27 мая.

Турнирное положение Страсбура

Команда Соболя борется за сохранение прописки в Лиге 1.

После 34-х сыгранных матчей Страсбур находится в 3 очках от зоны вылета, занимая 14 строчку.

В следующем туре Страсбур будет принимать Ниццу, которая в чемпионате идет на 8-м месте.

Эдуард Соболь в нынешнем чемпионате сыграл 13 матчей за Страсбур и отличился 1 ассистом.

Напомним, что ранее стало известно о травме Александра Зинченко. Игрок лондонского Арсенала пропустит июньские матчи сборной Украины.