У матчі 34-го туру французької Ліги 1 Страсбур обіграв на виїзді прямих конкурентів за виживання Нант (2:0). Проте перемога дісталася "Расінгу" дорогою ціною.

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Неприємна травма Соболя

Під час одного з ігрових епізодів неприємну травму отримав український захисник Страсбура Едуард Соболь. У верховому єдиноборстві 28-річний футболіст отримав удар ліктем по обличчю. Тренер Страсбура замінив травмованого гравця, який не міг продовжувати гру.

Лікарі надають допомогу Соболю / twitter.com/LesSportsDNA

За інформацією французьких ЗМІ, у Соболя подвійний перелом носа. Захисник Страсбура буде прооперований на початку наступного тижня і пропустить 10 днів. Таким чином, Едуард не зіграє у найближчих поєдинках проти Ніцци та Труа.

Очікується, що Соболь буде готовим до матчу з ПСЖ, який відбудеться 27 травня.

Турнірне положення Страсбура

Команда Соболя веде боротьбу за збереження прописки в Лізі 1.

Після 34-х зіграних матчів Страсбур знаходиться на відстані 3 очок від зони вильоту, займаючи 14 сходинку.

У наступному турі Страсбур прийматиме Ніццу, яка в чемпіонаті йде 8 місці.

Едуард Соболь в нинішньому чемпіонаті зіграв 13 матчів за Страсбур та відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про травму Олександра Зінченка. Гравець лондонського Арсеналу пропустить червневі матчі збірної України.