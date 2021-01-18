Бельгийское Брюгге 17 января провело выездной матч против Беерсхота в рамках 20 тура чемпионата Бельгии. Гости без помех одолели соперника.

В стартовом составе Брюгге на поле вышел защитник Эдуард Соболь, но несмотря на победу матч для украинца сложился не лучшим образом. Игрок сыграл всего 57 минут, пишет 24 канал.

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Игра Соболя

Футболист сборной Украины в начале второго тайма получил желтую карточку и был заменен за полчаса до окончания встречи. До этого в первой 45-минутке Брюгге дважды отличилось в воротах соперника и сделало комфортное преимущество перед вторым таймом.

В конце встречи гости еще раз заставили голкипера Беерсхота вынимать мяч из собственных владений.

В итоге – 0:3, уверенная победа команды украинца. За игру Соболь получил самую низкую оценку среди игроков Брюгге, которые вышли с первых минут – 6,4. Ниже лишь у игроков, которые выходили на замену.