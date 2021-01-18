Бельгійське Брюгге 17 січня провів виїзний матч проти Беєрсхота у рамках 20 туру чемпіонату Бельгії. Гості без перешкод здолали суперника.

У стартовому складі Брюгге на поле вийшов захисник Едуард Соболь, але попри перемогу матч для українця склався не найкращим чином. Гравець зіграв лише 57 хвилин, пише 24 канал.

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Гра Соболя

Футболіст збірної України на початку другого тайму отримав жовту картку та був замінений за пів години до закінчення зустрічі. До цього у першій 45-хвилинці Брюгге двічі відзначився у воротах суперника та зробив комфортну перевагу перед другим таймом.

Наприкінці зустрічі гості ще одного разу змусили голкіпера Беєрсхота виймати м'яч з власних володінь.

У підсумку – 0:3 впевнена перемога команди українця. За гру Соболь отримав найнижчу оцінку серед гравців Брюгге, які вийшли з перших хвилин – 6,4. Нижче лише у гравців, які виходили на заміну.