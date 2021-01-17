Матч чемпионата Бельгии запомнился забавным моментом на поле. Футболист Мускрона Дени Хочко не удержался на скользком поле поэтому решил достать мяч любым способом.

Произошел курьезный эпизод в рамках 20 тура чемпионата Бельгии в матче Мускрона и Генка. Всего этого бы не было, если бы Бельгию не накрыло сильными снегопадами, которые значительно осложнили футбол. Видео момента в игре выложил инстаграм-аккаунт Еlevensportsbe.

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Забавная борьба

Футболисты всеми силами пытались продемонстрировать качественный футбол на заснеженном поле. Хозяева неожиданно уверенно победили Генк 2: 0. Несмотря на то, что гости были явными фаворитами этого противостояния.

Ключевым фактором победы скромного Мускрона стала самоотверженная игра футболистов. В одном из эпизодов это можно было заметить. Полузащитник хозяев Дени Хочко потерял равновесие на скользком поле, но не хотел, чтобы соперник перехватил мяч и начал острую атаку. Игрок Мускрона двигался к мячу не только с помощью ног, но еще и рук.

Такое забавное движение принесло результат. Хочко добрался первым до цели и головой вынес мяч в аут прямо из-под ног соперника.