Яремчук смешно "вручил" Соболю награду лучшего игрока матча Лиги чемпионов: неожиданное фото

Брюгге продолжает уходить без потерь в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/2023. Вклада украинских футболистов в победу над Атлетико Мадрид почти нет.

Наградил земляка отличием

Голы Брюгге в каждом из таймов принесли домашнюю победу над мадридским Атлетико 2:0. Украинского следа в этой победе почти нет.

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Роман Яремчук посмотрел за поединком со скамейки запасных, так и не появившись на футбольном поле. Что касается Эдуарда Соболя, то левый защитник вышел на поле на 78-й минуте матча, когда счет встречи уже был 2:0 в пользу Брюгге.

После поединка Яремчук выложил в своем инстаграмме фото Соболя, который держал в руках награду лучшего игрока поединка Лиги чемпионов. Хотя эту награду УЕФА отдал Ферран Жутгла. Украинцы тихонько забрали награду, пока Жутгла праздновал победу команды.



Яремчук "вручил" Соболю награду лучшего игрока матча / Скриншот со сторис Романа

После трех туров Брюгге уходит без потерь – 9 очков в трех матчах. Остальные три клуба Порту, Байер и мадридское Атлетико набрали по 3 пункта.

Яремчук отыграл за Брюгге, куда недавно перебрался из португальской Бенфики, 6 матчей, в которых отличился голом и двумя дебютными ассистами. Соболь провел 9 поединков и забил один мяч.

Следующий матч Брюгге сыграет 8 октября дома против Вестерло в Лиге Жупиле.