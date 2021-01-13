Сенсация чемпионата Украины сезона-2019/2020 Колос из Ковалевки начал подготовку ко второй половине действующего сезона. На помощь "колоскам" решил прийти представитель животного мира.

Собака ворвалась на тренировку Колоса

Во время тренировочного сбора Колоса в Турции на занятия команды попал четвероногий пушистый друг. Видео Колос опубликовал в своем официальном инстаграме.

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Похоже, что сначала пес решил выполнять наставления главного тренера Колоса Руслана Костышина. Однако впоследствии он все же вспомнил, что не футболист и начал играть с Евгением Кучеренко.

К счастью, у голкипера Колоса нет фобии и он оценил попытки коричневого красавца прервать тренировку.

Колос после 13 матчей в чемпионате Украины набрал 18 очков и занимает шестое место. Первый официальный матч в 2021 году Колос проведет в начале февраля против Шахтера.