Собака "напав" на футболіста Колоса під час тренування: відео
Сенсація чемпіонату України сезону-2019/2020 Колос з Ковалівки розпочав підготовку до другої половину чинного сезону. На допомогу "колосками" вирішив прийти представник тваринного світу.
Собака увірвався на тренування Колоса
Під час тренувального збору Колоса в Туреччині на заняття команди потрапив чотирилапий пухнастий друг. Відео Колос опублікував у своєму офіційному інстаграмі.
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Схоже, що спершу пес вирішив виконувати настанови головного тренера Колоса Руслана Костишина. Однак згодом він все ж згадав, що не футболіст та почав гратися з Євгеном Кучеренком.
На щастя, голкіпер Колоса не має фобії та оцінив спроби коричневого красеня перервати тренування.
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