Сенсація чемпіонату України сезону-2019/2020 Колос з Ковалівки розпочав підготовку до другої половину чинного сезону. На допомогу "колосками" вирішив прийти представник тваринного світу.

Собака увірвався на тренування Колоса

Під час тренувального збору Колоса в Туреччині на заняття команди потрапив чотирилапий пухнастий друг. Відео Колос опублікував у своєму офіційному інстаграмі.

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Схоже, що спершу пес вирішив виконувати настанови головного тренера Колоса Руслана Костишина. Однак згодом він все ж згадав, що не футболіст та почав гратися з Євгеном Кучеренком.

На щастя, голкіпер Колоса не має фобії та оцінив спроби коричневого красеня перервати тренування.

Колос після 13 матчів у чемпіонаті України набрав 18 очок та посідає 6-е місце. Перший офіційний матч у 2021 році Колос проведе на початку лютого проти Шахтаря.