Со слезами на глазах: украинка Костевич – чемпионка Европы по пулевой стрельбе

В Норвегии проходит чемпионат Европы по шаровой стрельбе. Одна из самых титулованных спортсменок Украины Елена Костевич принесла стране медаль высшего достоинства.

Украинский гимн в Норвегии

Елена Костевич смогла поднять украинский флаг выше других. В Норвегии раздался украинский гимн, сообщает 24 канал.

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Украинка завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Костевич стала уже трехкратной чемпионкой Европы. Еще две медали спортсменка взяла в 2015 и 2016 годах.

После оглашения результатов опытная Костевич не сдержала слез, а соперницы ее поддержали аплодисментами. Украинцы удалось "перестрелять" оппонентов из Сербии и Австрии, занявших два других места на пьедестале.



Костевич – чемпионка Европы / Скриншот по трансляции

Тройка призерок

Елена Костевич (Украина) Зорана Арунович (Сербия) Сильвия Штайнер (Австрия)



Костевич на награждении / Скриншот по трансляции

Напомним, что летом в Токио Костевич принесла Украине "бронзу" Олимпиады-2020. Елена стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте с Олегом Омельчуком.

Всего в карьере украинки четыре олимпийских награды – одно "золото" и три "бронзы".



Костевич с "золотом" чемпионата Европы / Скриншот по трансляции