Зі швидкістю світла: українка з рекордом потрапила у топ-10 марафону у Лондоні
Українська легкоатлетка Дар'я Михайлова посіла 9-те місце у престижному Лондонському марафоні. Українка показала найкращий час у кар'єрі.
Михайлова подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин і 29 секунд. Українка відстала від переможниці змагань, якою стала кенійка Брігід Косгейна, на 8 хвилин і 31 секунду, повідомила Дар'я у своєму Instagram.
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Рекорд серед українок
Попередній найкращий результат в кар'єрі Михайлової – 2:28:15. З таким часом українська легкоатлетка подолала дистанцію у жовтні 2019 року у Білій Церкві. Вона також встановила рекорд серед усіх українок, які брали участь у марафоні в Лондоні.
Раніше найкращий результат на цьому марафоні показала у 2014 році Людмила Коваленко, яка посіла 9-те місце (2:31:31), а в далекому 1993 році Галина Жульєва теж була дев'ятою (2:41:50).
За словами Михайлової, погодні умови були жахливими. У столиці Англії дощило, тому спортсменам довелось бігти у дощовиках. На дистанції у Дар'ї був лише вибір – добігти до фінішу чи покинути дистанцію достроково.
Але українка з перших метрів старалась правильно розподілити свої сили по дистанції, щоб завершити гонку. 19-м спортсменам таки не вдалось добігти до кінця дистанції.
Результати Лондонського марафону: топ-10
- Брігід Косгей (Кенія) – 2:18.58
- Сара Холл (США) – 2:22.01
- Рут Чепнгетіч (Кенія) – 2:22.05
- Ашет Бекері (Ефіопія) – 2:22.51
- Алему Мегерту (Ефіопія) – 2:24.23
- Моллі Сейдл (США) – 2:25.13
- Герда Стейн (ПАР) – 2:26.51
- Шинейд Дайвер (Австралія) – 2:27.07
- Дар'я Михайлова (Україна) – 2:27.29
- Волари Джемелі (Кенія) – 2:28.18