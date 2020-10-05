Українська легкоатлетка Дар'я Михайлова посіла 9-те місце у престижному Лондонському марафоні. Українка показала найкращий час у кар'єрі.

Михайлова подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин і 29 секунд. Українка відстала від переможниці змагань, якою стала кенійка Брігід Косгейна, на 8 хвилин і 31 секунду, повідомила Дар'я у своєму Instagram.

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Рекорд серед українок

Попередній найкращий результат в кар'єрі Михайлової – 2:28:15. З таким часом українська легкоатлетка подолала дистанцію у жовтні 2019 року у Білій Церкві. Вона також встановила рекорд серед усіх українок, які брали участь у марафоні в Лондоні.

Раніше найкращий результат на цьому марафоні показала у 2014 році Людмила Коваленко, яка посіла 9-те місце (2:31:31), а в далекому 1993 році Галина Жульєва теж була дев'ятою (2:41:50).

За словами Михайлової, погодні умови були жахливими. У столиці Англії дощило, тому спортсменам довелось бігти у дощовиках. На дистанції у Дар'ї був лише вибір – добігти до фінішу чи покинути дистанцію достроково.

Але українка з перших метрів старалась правильно розподілити свої сили по дистанції, щоб завершити гонку. 19-м спортсменам таки не вдалось добігти до кінця дистанції.

Цікаво! Лондонський марафон входить до шестірки елітних марафонів світу. З 1981 року чоловіки та жінки беруть участь у змаганнях з шосейного бігу. Пробіг має "платиновий статус" для шосейних пробігів Світової легкої атлетики. рекордом траси залишається час 2:17:01, який був показаний у 2017 році кенійкою Мері Кейтані.

Результати Лондонського марафону: топ-10