Австрийская команда Формулы-1 Red Bull продолжила ставить рекорды по скорости проведения пит-стопа. Австрийцы провели самый быстрый пит-стоп в Формуле-1 сезона-2020.

Рекордное время сезона-2020 Red Bull продемонстрировал на гран-при Португалии 25-го октября. Пит-стоп пилота Red Bull Алекса Албона составил 1,86 секунды. Об этом сообщает 24 канал.

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За это время механики успели поменять Албону четыре колеса на его болиде.

Предыдущий лучший результат сезона также был у австрийцев, которые провели пит-стоп за 1,96 секунды. Пока больше ни одна команда в этом сезоне не смогла выйти из двух секунд.

Видео пит-стопа Албона

Red Bull – обладатели рекорда в Формуле-1

Именно австрийской команде принадлежит мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа.

В 2019 году в Бразилии команда Red Bull провела пит-стоп Максу Ферстаппену за 1,82 секунды.