Австрійська команда Формули-1 Red Bull продовжила ставити рекорди за швидкістю проведення піт-стопу. Австрійці провели найшвидший піт-стоп у Формулі-1 сезону-2020.

Рекордний час сезону-2020 Red Bull продемонстрував на гран-прі Португалії 25-го жовтня. Піт-стоп пілота Red Bull Алекса Албона склав 1,86 секунди. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також: Як на ракеті: легендарний Кімі Ряйкконен обігнав 10 суперників за одне коло – відео

За цей час механіки встигли поміняти Албону чотири колеса на його боліді.

Попередній найкращий результат сезону також був у австрійців, які провели піт-стоп за 1,96 секунди. Поки більше жодна команда у цьому сезоні не змогла вийти з двох секунд.

Відео піт-стопу Албона

Red Bull – володарі рекорду у Формулі-1

Саме австрійській команді належить світовий рекорд за швидкістю проведення піт-стопу.

У 2019 році у Бразилії команда Red Bull провела піт-стоп Максу Ферстаппену за 1,82 секунди.