Легендарный пилот Формулы-1 Кими Ряйкконен с возрастом не теряет свои навыки, хоть и вынужден пилотировать более слабые болиды. В воскресенье, 25-го октября, "Айсмен", как называют Ряйкконена фанаты, продемонстрировал свои навыки на гран-при Португалии.

Болид Alfa Romeo, который пилотирует Ряйкконен, не позволяет финну приобретать высокие позиции в квалификации. Гран-при Португалии финский гонщик начинал с 16-го места. За один круг Кими обошел аж десятерых соперников. Об этом сообщает 24 канал.

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Как Ряйкконен совершил прорыв

Финну поспособствовала мягкая резина на болиде, которая получила преимущество над другими во время первых кругов гран-при Португалии. Впрочем, не следует обесценивать мастерство "Айсмена".

К сожалению, удержать свое шестое место Кими не смог, финишировал одиннадцатым. Причина проста – Alfa Romeo не может конкурировать с другими командами при одинаковых условиях.

В сезоне-2020 Кими Ряйконнен набрал 2 очка и находится на 17-м месте в общем зачете.