Снова вместе с Хави: Дани Алвес вернулся в Барселону
13 ноября 2021 , 19:16Читати новину українською
Источник:ФК Барселона
Бразилец Дани Алвес снова будет выступать в футболке каталонского клуба. Барселона официально объявила о возвращении опытного защитника.
Возвращение легенды
38-летний фланговый защитник вернулся в Барселону после 5-летнего перерыва. Бразилец успел поиграть в топовых клубах Европы и в родной Бразилии.
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Каталонский клуб, переживающий не лучшие времена, подписал соглашение с Дани Алвесом до конца этого сезона-2021/2022.
Инициатором такого возвращения стал новоиспеченный тренер Барселоны Хави. Ранее Хави и Дани Алвес выступали на одном футбольном поле в составе каталонцев.
Дани Алвес вернулся в Барселону / Фото twitter.com/FCBarcelona
Карьера Дани Алвеса: что известно
- В июле 2008 году Алвес впервые поставил подпись под контрактом с командой из Каталонии. С того момента завоевал место в стартовом составе и отдал клубу 8 лет своей карьеры.
- В июле 2016 года на правах свободного агента перешел в туринский Ювентус. Также поиграл за ПСЖ и Сан-Паулу.
- С сентября 2021 года был без клуба.
- В прошлом сезоне отыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.