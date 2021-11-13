Снова вместе с Хави: Дани Алвес вернулся в Барселону

Бразилец Дани Алвес снова будет выступать в футболке каталонского клуба. Барселона официально объявила о возвращении опытного защитника.

Возвращение легенды

38-летний фланговый защитник вернулся в Барселону после 5-летнего перерыва. Бразилец успел поиграть в топовых клубах Европы и в родной Бразилии.

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Каталонский клуб, переживающий не лучшие времена, подписал соглашение с Дани Алвесом до конца этого сезона-2021/2022.

Инициатором такого возвращения стал новоиспеченный тренер Барселоны Хави. Ранее Хави и Дани Алвес выступали на одном футбольном поле в составе каталонцев.



Дани Алвес вернулся в Барселону / Фото twitter.com/FCBarcelona

Карьера Дани Алвеса: что известно

В июле 2008 году Алвес впервые поставил подпись под контрактом с командой из Каталонии. С того момента завоевал место в стартовом составе и отдал клубу 8 лет своей карьеры.

В июле 2016 года на правах свободного агента перешел в туринский Ювентус. Также поиграл за ПСЖ и Сан-Паулу.

С сентября 2021 года был без клуба.

В прошлом сезоне отыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.

Барселона после 12 матчей занимает лишь 9 место в испанской Ла Лиге.