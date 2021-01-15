Авторитетний статистичний портал Transfermarkt зробив переоцінку футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі.

Тепер загальна вартість гравців нашого чемпіонату становить 398,75 млн євро. Про це повідомляє сайт порталу.

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Ця цифра дозволила українській Прем'єр-лізі повернутися, після невеликої перерви, на 11 місце в рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи.

Додамо, що до топ-10 нам, на жаль, дуже далеко. А найближчі переслідувачі УПЛ з австрійської Бундесліги, на сьогодні мають цінник в 332,98 млн євро.

Топ-11 найдорожчих чемпіонатів Європи за вартістю гравців