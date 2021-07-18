Гравці вирішили покинути поле після того, як расистські образи отримав захисник Герти Джордан Торунаріга. Футболіст почув образу від гравця збірної Гондурасу.

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"Якщо одного із наших гравців образили на темі расизму, для нас не вихід продовжувати грати. Йому було важко продовжувати, він був дуже засмучений і сказав, що це постійно повторювалося. Це порушує наші цінності, і ми не можемо з цим змиритися. Взяли повністю під опіку нашого футболіста", – зазначив головний тренер олімпійської збірної Німеччини Стефан Кунц.

У Гондурасі відповіли на звинувачування у расизмі. І наголосили, що їхні футболісти не ображали Торунарігу, а у той момент на полі просто виникло недорозуміння.

Попри прес-реліз із відсутністю вини, футболісти олімпійської збірної Гондурасу вибачилися перед німецькими гравцями після матчу.

Расизм не вперше

Це не уперше Торунаріга стає жертвою расизму. У 2020 році, під час матчу Кубку Німеччини проти "Шальке", захисник почув расистські вигуки від вболівальників гельзенкірхенської команди, після чого на емоціях отримав червону картку.