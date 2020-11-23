Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець знову була найкращою у складі "Вінтертура". Українка допомогла здобути четверту перемогу поспіль.

У черговому матчі чемпіонату Швейцарії українська представниця Ольга Яцковець вкотре переконала, що є однією з лідерок "Вінтертура". Її клуб здобув перемогу над "Труатораном" 98:68, пише Ukrbasket.net.

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Українка вражає грою

Форвардиня за 30 хвилин зуміла набрати 28 очок, здійснити 6 підбирань, 2 передачі та 1 блок-шот. Така яскрава гра дозволила українці стати найбільш результативною баскетболісткою у матчі.

Зараз її команда показує 100-відсотковий показник у чемпіонаті – 4 матчі та 4 перемоги. "Вінтертур" посідає друге місце у турнірній таблиці.

Загалом Яцковець класно розпочала сезон. Середня результативність українки за матч складає 19 очок, що дає їй змогу посідати п'яте місце у чемпіонаті. За підбираннями Ольга третя – 10,7 та за ефективністю – 27,3.