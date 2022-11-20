Снял паучка с девятки ворот: нападающий Кривбасса забил курьезный автогол - видео
Кривбасс второй раз подряд сыграл в УПЛ против команды, представляющей Харьков. 20 ноября подопечные Юрия Вернидуба уступили Металлисту 1925 года.
Если в предыдущем матче против Металлиста криворожский клуб праздновал минимальную победу 0:1, то в этом поединке победить не удалось. Металлист 1925 года был не по зубам Кривбасса, пишет 24 канал.
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Забил, но в свои ворота
Уже в стартовой 10-минутке счет во встрече стал 0:1 в пользу харьковчан. Не обошлось без помощи соперника. Габелок выполнил подачу в штрафную хозяев, первым на мяче был нападающий криворожского клуба Дебелко. Роман головой направил мяч прямо в девятку ворот. Этот гол мог бы претендовать на мяч тура, если бы он не был забит в свои ворота.
Крутезный автогол от форварда Кривбасса.
Видео курьезного автогола Дебелка
Борячук в конце первого тайма ударом в ближний угол удвоил преимущество харьковской команды.
К сожалению, команда Вернидуба, впервые сыгравшая домашний матч УПЛ-2022/2023 в родном Кривом Роге, уступила сопернику 0:2.
- Кривбасс продолжает находиться у основ турнирной таблицы УПЛ – 13-е место и 12 очков.
- Металлист 1925 года с 17 баллами идет восьмым.