Прикарпатье – Карпаты 0:2

Голы: Дуц, 31, Галенков, 41

Удаление: Галенков, 64 (Карпаты)

Болельщики Карпат и Прикарпатья смогли наблюдать за игрой только с середины второго тайма. Все из-за технических проблем с прямой трансляцией Пна ютуб-канали ПФЛ. За это время в первом тайме "львы" дважды огорчали голкипера хозяев, пишет 24 канал .

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Сначала Дуць уверенно сыграл в штрафной Прикарпатья после подачи с углового. Защитник львовской команды размочил нули на табло 0:1.

Видео гола Дуця

А ровно через 10 минут Галенков удвоил преимущество команды Андрея Тлумака 0:2.

Именно с таким счетом команды ушли на 15-минутный отдых.

Курьезный эпизод с 12 игроками

После перерыва на футбольном поле стало еще интереснее. В середине второго тайма Карпаты остались в меньшинстве после удаления автора второго гола в ворота Прикарпатья Галенкова.

Львовяне надежно защищались до финального свистка. Отметим, что из пределов штрафного бдительность Лепки неоднократно проверял Рудюк, ранее выступавший за разные возрастные категории команды УФК-Карпат.

Карпаты обыграли на выезде Прикарпатья 0:2.

Львовский клуб гарантировал место в топ-4 лучших в группе "А" Первой лиги Украины и продолжение борьбы за повышение в классе. Карпаты после 13 туров занимают вторую позицию, имея в своем активе 28 очков.

Сложная ситуация в Прикарпатье, которое с 15 баллами идет только 5-м.

Интересный момент! После матча появилась информация, что Карпаты две минуты играли с 12 игроками. Главный арбитр исправил ошибку только после подсказок с трибун. После чего замененный футболист покинул поле.