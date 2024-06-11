Сенсация в "сине-желтом" дерби: Снигур в Англии переиграла первую ракетку Украины

Во вторник, 11 июня, состоялись матчи 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Ноттингеме. В одном из них в украинском дерби Марта Костюк встречалась с Дарьей Снигур.

Дарья Снигур – Марта Костюк 2:0 (6:3, 6:3)

Этим поединком новоиспеченная первая ракетка Украины открывала для себя травяной сезон. Теннисистки второй раз определяли между собой сильнейшую, после чего в истории их противостояний возобновился паритет, пишет 24 Канал.

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Дарья Снигур неожиданно со старта вырвалась вперед после брейка в первом же гейме, после чего так и не позволила фаворитке матча себя догнать. В первом сете она не допустила ни разу даже брейк-поинта на своей подаче, а в девятом гейме оформила еще один брейк – 6:3.

Вторая партия началась с первого брейка в матче для Марты Костюк, после чего, казалось, что первая ракетка Украины начнет свой камбэк. Однако этого не произошло – Дарья Снигур сразу отыгралась, а переломным стал пятый гейм.

В нем 127-я ракетка мира смогла отыграть 2 брейк-поинта, после чего сделала брейк и уверенно довела игру до победы – снова 6:3. Поединок длился 1 час 10 минут.

. Это был третий матч для Дарьи Снигур против соперниц из топ-20 и во всех она победила. В 2022 году украинка переиграла Симону Халеп на US Open, а в 2023 тоже в Ноттингеме была сильнее от Беатрис Хаддад Майи.

Отметим, что в 1/8 финала Дарья Снигур встретится с победительницей пары Эна Шибахара – Эмма Радукану.