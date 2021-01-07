Снайперський постріл: як гравець Серії А поцілив у дев'ятку з 40 метрів – відео
Нападник Реала Борха Майораль, який виступає на правах оренди за італійську Рому, відзначився фантастичним голом за "вовків". М'яч полетів прямо у дев'ятку воріт.
У рамках 16-го туру Серії А форвард Рома Борха Майораль вирішив перевірити удачу та не прогадав. Вже на 8-й хвилині 23-річний нападник відкрив рахунок у зустрічі з Кротоне, пише 24 канал.
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Потужна гармата іспанця
А ще до перерви записав у свій актив дубль. 23-річний іспанець вирішив пробити з дальньої дистанції. М'яч з неймовірною швидкістю полетів прямо у верхню дев'ятку воріт господарів. У голкіпера не було шансів парирувати цю гармату.
Вже за декілька хвилин Рома довела рахунок до розгромного – 0:3. Результативний удар у виконанні ексгравця Шахтаря Генріха Мхітаряна.
У середині другого тайму футболісти Кротоне дещо скоротили рахунок, але різниця так і залишилась у два м'ячі. У підсумку – 1:3 на користь Роми під керівництвом Паулу Фонсеки.
- Борха виступає за італійський клуб на правах оренди з жовтня 2020-го року. У складі римлян проведе наступні два сезони. У складі Роми Майораль провів 10 матчів, у яких тричі відзначався у воротах суперників та ще три рази асистував партнерам по команді.
- Після звитяги Рома з 33 очками замикає топ-3 лідерів Серії А. Кротоне – аутсайдер, у їх активі лише 9 пунктів.
Фантастичний гол від Майораля дивіться відео
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