Нападник Реала Борха Майораль, який виступає на правах оренди за італійську Рому, відзначився фантастичним голом за "вовків". М'яч полетів прямо у дев'ятку воріт.

У рамках 16-го туру Серії А форвард Рома Борха Майораль вирішив перевірити удачу та не прогадав. Вже на 8-й хвилині 23-річний нападник відкрив рахунок у зустрічі з Кротоне, пише 24 канал.

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Потужна гармата іспанця

А ще до перерви записав у свій актив дубль. 23-річний іспанець вирішив пробити з дальньої дистанції. М'яч з неймовірною швидкістю полетів прямо у верхню дев'ятку воріт господарів. У голкіпера не було шансів парирувати цю гармату.

Вже за декілька хвилин Рома довела рахунок до розгромного – 0:3. Результативний удар у виконанні ексгравця Шахтаря Генріха Мхітаряна.

У середині другого тайму футболісти Кротоне дещо скоротили рахунок, але різниця так і залишилась у два м'ячі. У підсумку – 1:3 на користь Роми під керівництвом Паулу Фонсеки.

Борха виступає за італійський клуб на правах оренди з жовтня 2020-го року. У складі римлян проведе наступні два сезони. У складі Роми Майораль провів 10 матчів, у яких тричі відзначався у воротах суперників та ще три рази асистував партнерам по команді.

Після звитяги Рома з 33 очками замикає топ-3 лідерів Серії А. Кротоне – аутсайдер, у їх активі лише 9 пунктів.

Фантастичний гол від Майораля дивіться відео