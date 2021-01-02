Украинский защитник Детройта Святослав Михайлюк помог команде одержать первую победу в сезоне. Его клуб праздновал успех над Бостоном.

В ночь с 1 на 2 января состоялась целый ряд матче НБА, в одном из них команда украинца Святослава Михайлюка посоревновалась с Бостоном. Его клуб вырвал победу лишь с разницей в три очка, пишет 24 канал.

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Первая победа для Михайлюка

Михайлюк провел на паркете 17 минут и 49 секунд, за это время украинец 7 раз пытался заработать очки, из них 3 попытки были точными. В общем заработал 9 пунктов (три трехочковых были точными), а также выполнил один перехват.

Благодаря классной первой четверти Детройт заложил хороший фундамент для победы во встрече – 27:12. Вторая завершилась ничьей – 28:28. А вот в двух следующих Бостон взял верх над командой Михайлюка – 24:33 и 17:20 соответственно. Но победу таки праздновал Детройт – 96:93.

Эта победа стала первой для Детройта в 5 матчах. Поэтому клуб занимает аж 14 место в таблице Восточной конференции. В этом сезоне Михайлюк в среднем показывает 6,3 очка за 16,5 минут на площадке.

Следующий матч Детройт сыграет уже 3 января. Команда снова померится силами с Бостоном в ответном матче.

Детройт – Бостон: видеообзор