Український захисник Детройта Святослав Михайлюк допоміг команді здобути першу перемогу у сезоні. Його клуб святкував успіх над Бостоном.

У ніч з 1 на 2 січня відбулась ціла низка матчі НБА, в одному з них команда українця Святослава Михайлюка позмагалась з Бостоном. Його клуб вирвав перемогу лише з різницею у три очки, пише 24 канал.

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Перша перемога для Михайлюка

Михайлюк провів на паркеті 17 хвилин та 49 секунд, за цей час українець 7 разів намагався заробити очки, із них 3 спроби були влучними. Загалом заробив 9 пунктів (три триочкові були точними), а також виконав одне перехоплення.

Завдяки класній першій чверті Детройт заклав хороший фундамент для перемоги у зустрічі – 27:12. Друга завершилась нічиєю – 28:28. А от у двох наступних Бостон взяв верх над командою Михайлюк – 24:33 та 17:20 відповідно. Але перемогу таки святкував Детройт – 96:93.

Ця звитяга стала першою для Детройта у 5 матчах. Тому клуб посідає аж 14 місце у таблиці Східної конференції. У цьому сезоні Михайлюк у середньому показує 6,3 очка за 16,5 хвилин на майданчику.

Наступний матч Детройт зіграє вже 3 січня. Команда знову поміряється силами з Бостоном у матчі-відповіді.

Детройт – Бостон відеоогляд